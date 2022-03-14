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برة الملعب.. جانا الجنيدى لاعبة الكيك بوكسينج: بحب ويجز ونفسى أكون سيدة أعمال

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القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى جانا الجنيدى لاعبة الكيك بوكسينج بنادى سموحة.

لاعبة الكيك بوكسينج
لاعبة الكيك بوكسينج

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الـ gaming  بصفة عامة 

 

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة 

 

من نجمك المفضل؟

أحمد عز. 

 

جانا لاعبة الكيك بوكسينج
جانا لاعبة الكيك بوكسينج

 

من مطربك المفضل؟

ويجز 

 

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

سيدة أعمال 

 

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

مش بعمل حاجة لكن لو الموضوع زاد عن حده بزعق. 

 

جانا الجنيدى
جانا الجنيدى

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ 

مفيش حد محدد بصراحة. 

 

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا 

 

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

وظيفة تانى أفضل.

 

جانا جنيدى
جانا جنيدى

 

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟

مش هسيبها 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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