شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. جانا الجنيدى لاعبة الكيك بوكسينج: بحب ويجز ونفسى أكون سيدة أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى جانا الجنيدى لاعبة الكيك بوكسينج بنادى سموحة.



لاعبة الكيك بوكسينج

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الـ gaming بصفة عامة

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة

من نجمك المفضل؟

أحمد عز.



جانا لاعبة الكيك بوكسينج

من مطربك المفضل؟

ويجز

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

سيدة أعمال

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

مش بعمل حاجة لكن لو الموضوع زاد عن حده بزعق.



جانا الجنيدى

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

مفيش حد محدد بصراحة.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

وظيفة تانى أفضل.



جانا جنيدى

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟

مش هسيبها