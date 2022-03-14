شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب موسيمانى بإغلاق صفحة أحداث مباراة صن داونز بعد بيان النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو النادى الاهلى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الكرة بإغلاق صفحة الأحداث التى شهدتها مباراة صن داونز وعدم الحديث فيها مجدداً، والتركيز فى المباراة الحاسمة أمام المريخ السودانى المقرر لها الجمعة المقبل، لاسيما بعد إصدار نادى صن داونز بياناً رسمياً يرفض فيه الأحداث التى سبقت اللقاء.

وكان موسيماني قد عبر فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة عن استيائه الشديد من الأحداث التي سبقت دخول بعثة الأهلي إلى الملعب، مؤكدًا أنها تصرفات غير مسئولة وهدفها معروف، وأنه اضطر بنفسه إلى النزول من الحافلة لإزالة الحواجز من أجل السماح بدخول الفريق.

وأصدر نادي صن داونز بياناً رسمياً حول ملابسات تأخر وصولة أتوبيس النادي الأهلي فى مباراة الأمس، والتى انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

وأكد نادي صن داونز، فى بيانه الذي نشره عبر الموقع الرسمي، أن إدارة النادى تواصلت مع الشرطة للحصول على المعلومات اللازمة للوقوف على كافة الحقائق، وأنها ستتخذ إجراءات تأديبية صارمة، بما فى ذلك منع المشجعين من حضور المباريات.

وجاء بيان نادى صن داونز كالتالي، "تلقى ماميلودي صن داونز معلومات بخصوص الملابسات والحادث المزعوم الذي أدى إلى تأجيل الأهلي لمباراة ماميلودي صنداونز على ملعب المباراة بجنوب إفريقيا".

وأضاف البيان، "بدأ صن داونز تحقيقًا واتصل أيضًا بشرطة جنوب إفريقيا للوقوف على الحقائق والظروف التي أدت إلى البيان الذي يظهر على موقع الأهلي بشأن تأخير قافلة الأهلي في ملعب المباراة من قبل بعض المتفرجين".

وشدد البيان قائلا، "سيتخذ ماميلودي صن داونز إجراءات تأديبية صارمة بما في ذلك منع المشجعين غير المسؤولين من حضور المباريات المستقبلية إذا كانت شكاوى الأهلي مبررة بشكل واقعي".

وأضاف البيان، "صن داونز لديه واجب والتزام لضمان معاملة الأهلي وأي نادي كرة قدم آخر يستضيفه بالاحترام والمجاملة والكرامة التي يستحقونها".

وأشار البيان إلى أنه "كما سيتواصل ماميلودي صن داونز مع الأهلي للحصول على روايتهم للظروف المتعلقة بهذا الحادث".

واختتم البيان، "يلتزم ماميلودي صن داونز بالحفاظ على علاقته التاريخية مع الأهلي وبنائها من أجل المنفعة طويلة المدى والنمو لكلا الناديين وأنصارهم وكرة القدم الأفريقية".