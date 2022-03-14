تعرف على موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

في كلاسيكو مرتقب ومنتظر، يواجه الهلال حامل اللقب نظيره الأهلي في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي.



ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة وتتبقى له مباراتان مؤجلتان، حيث يسعى لمواصلة ملاحقته للاتحاد المتصدر برصيد 57 نقطة.

بينما يأتي فريق الأهلي في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة.

يستضيف فريق الهلال على ملعبه في الملز نظيره الأهلي في قمة الجولة 25، مساء يوم الجمعة 18 مارس/ آذار الحالي.

وتنطلق المباراة الساعة 8:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:45 بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

جدول ترتيب الدوري السعودي لموسم 2021-2022

الاتحاد - 57 نقطة

الهلال - 46 نقطة

الشباب - 46 نقطة

النصر - 45 نقطة

ضمك - 39 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2021-2022

أوديون إيجالو - الهلال - 16 هدفا

رومارينيو - الاتحاد - 15 هدفا

لياندر تاوامبا - التعاون - 15 هدفا

أندرسون تاليسكا - النصر - 14 هدفا

كريم البركاوي - الرائد - 11 هدفا

عبدالرزاق حمدالله - الاتحاد - 11 هدفا

إيميليو زيلايا - ضمك - 11 هدفا