آس: محمد صلاح هو هدف برشلونة ومحادثات إيجابية بين الطرفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، سيكون البديل المناسب لفريق برشلونة في الصيف المقبل في حال تعثر الاتفاق مع إيرلينغ هالاند.



ونشرت صحيفة ”آس“ الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن تشافي منح الضوء الأخضر لإدارة برشلونة لاستقدام صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

على الرغم من أنه مهاجم صريح يلعب في مركز ”9“، إلا أن تشافي يحب طريقة لعب محمد صلاح لتعدد استخداماته داخل الملعب، بالإضافة إلى ضمانه بحد أدنى 30 هدفًا في كل موسم.

كما علمت ”آس“ من مصادرها داخل النادي الكتالوني أن هناك اتصالات بالفعل حدثت من جانب برشلونة مع ممثلي صلاح وكانت“ إيجابية“.

وعلى الرغم من إيجابية الاتصالات إلا أنه لا تزال الأولوية المطلقة للنرويجي إيرلينغ هالاند، على الرغم من أن تصريحات لابورتا الأخيرة قد تترك ظِلالًا من الشك حول جدوى العملية.

حتى يومنا هذا لا يزال هالاند هدفًا إستراتيجيًّا لدعم مشروع برشلونة على مدار العقد المقبل، إذ وصفه لابورتا بأنه ”قطعة الصياغة الذهبية المفقودة لبناء المبنى“ إذ سيبقى تشافي قائدًا لمشروع برشلونة في العقد المقبل.

لكن مشكلة مهاجم دورتموند هي أن لديه عروضًا أفضل وخاصة مانشستر سيتي.

واعترف مسؤولو برشلونة صراحة بأن ”السيتي“ كان متقدمًا على البقية، ومع ذلك لم يقل لابورتا الكلمة الأخيرة بعد.. بصرف النظر عن علاقته الجيدة جدًّا مع وكيله مينو رايولا، لديه أشياء أخرى غير ملموسة، مثل المدينة ذاتها – لا توجد نقطة للمقارنة بين العيش في برشلونة أو مانشستر.

وسيقوم لابورتا بإغراء هالاند بأن برشلونة هو ”منشئ الكرة الذهبية“ وهو أمر لا يستطيع السيتي أن يفعله، لأنهم لم يحصلوا بعد على الكرة الذهبية في صفوفهم.

وعلمت ”آس“ أن الخطة ”ب“ إذا لم يأت النرويجي تحمل اسمًا ولقبًا ”فرعونيًّا“ وهو محمد صلاح.

سيكون مهاجم ليفربول المصري هو البديل الأول لنادي برشلونة، إذ يعتبر تشافي أن مهاجم ليفربول هو اللاعب المثالي لإكمال الهجوم الجديد في حال عدم وصول هالاند.

على الرغم من حقيقة أنه لا يلعب مهاجمًا صريحًا إلا أنك تضمن 30 هدفًا على الأقل في الموسم الواحد، بالإضافة إلى امتلاكه براعة هائلة وتعدد استخدامات في الهجوم، حيث يعمل في مواقع مختلفة على أرض الملعب، بدءًا من الجناح الأيمن.

برشلونة على استعداد للمراهنة بقوة على صلاح. وهو يبلغ من العمر 29 عامًا، ولا يزال لديه ثلاث أو أربع سنوات من كرة القدم عالية المستوى.