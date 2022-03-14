شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر: طارق حامد رفض الانتقال لبيراميدز مقابل 20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، أن طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك رفض عرضاً للانتقال لبيراميدز مقابل 20 مليون جنيه، رغم موافقة ناديه، وقال أحمد حسن فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كنت مسئولا فى بيراميدز وعرضت على طارق حامد الانتقال للفريق وكان يتقاضى وقتها 3 ملايين جنيه من الزمالك".

وأضاف الصقر، "عرضت على الصقر تقاضى 20 مليون جنيه من بيراميدز، مثل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم فى نفس التوقيت، وكان ذلك بحضور مرتضى منصور رئيس الزمالك الذى وافق على العرض ولكن فؤجئنا أن طارق حامد رفض الصفقة".

وتابع أحمد حسن، "طارق حامد شهادة للحق رفض الصفقة حباً فى نادى الزمالك وجمهوره، ووقتها حاولنا إقناعه بقبول العرض المغرى ولكنه رفض الصفقة، ومستغرب حالياً من هجوم جماهير الزمالك عليه من حق اللاعب تأمين مستقبله فهو التجديد الاخير ليه ومن حقه أيضاً الحصول على مستحقاته المادية المتأخرة".