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القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على الجولة الرابعة في المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد مباراة الأهلي وصن داونز التى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد فى جنوب أفريقيا.

وباتت هذه المرة الثانية التي يخسر فيها الأهلي من صن داونز، بعدما خسر مباراة الذهاب بنفس النتيجة، وهو ما يصعب موقفه فى المجموعة الأولى.

الأهلى يواجه المريخ وصن دوانز يلاقى الهلال بالجولة القادمة

وستزداد الإثارة، الجمعة المقبل، حين يواجه فريق الأهلي نظيره المريخ، فى الجولة الخامسة، في نفس الوقت الذى يلتقي فيه فريق الهلال مع صن داونز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السودانى فى دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلى ضد المريخ السودانى فى دورى أبطال أفريقيا عبر قناة بى إن سبورت ، باعتبارها الحاصلة على حقوق نقل دورى أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 - صن داونز.. 10 نقاط

2 - الأهلي.. 4 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط