شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدافع عن بيرسي تاو فى الأهلي.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التمس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، العذر لمواطنه بيرسي تاو لاعب الفريق بعدما تراجع مستواه الفترة الأخيرة بشكل واضح، ودافع المدير الفني للأهلي عن اللاعب الذى يمتلك قدرات فنية عالية.

وقال موسيماني فى حديثه مع جهازه المعاون، إن بيرسي تاو يجتهد فى الملعب لكنه مازال يعانى من آثار الإصابة التى لحقت به مؤخراً وحرمته فترة طويلة من المشاركة مع الفريق.

وأكد المدرب الجنوب أفريقي أن بيرسي تاو سيستعيد مستواه سريعاً وسيكون أحد أهم لاعبي الفريق بعدما يتخلّص من توابع الإصابة الأخيرة.

ويأتي دعم موسيماني لـ بيرسي تاو بعدما تعرض الأخير لهجوم شديد من البعض عقب تراجع مستوى اللاعب الفترة الماضية وآخرها لقاء صن داونز الجنوب أفريقي بملعب الأخير الذى خسره الأهلي بهدف نظيف في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال.

على صعيد متصل، يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل مران الغد من أجل تصحيح الأوضاع والأخطاء قبل مباراة المريخ السوداني.

وينوي المدير الفنى التحدث مع لاعبي الأهلي بشأن الأخطاء التى ارتكبوها الفترة الماضية لتفاديها فى مباراة المريخ السوداني، المقرر لها الجمعة المقبل، فى الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويكثف بيتسو موسيماني محاضراته وجلساته مع لاعبي الفريق بهدف علاج الأخطاء التى ظهرت فى أداء الفريق المباريات الماضية، وفى مقدمتها الأخطاء الدفاعية وإهدار الفرص بجانب عدم التركيز، الأمر الذى تسبب فى الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في الجولة الماضية بجنوب أفريقيا.

ويتحدث موسمياني مع لاعبي الأهلي عن دور كل واحد منهم فى لقاء المريخ، لاسيما أن مواجهة الفريقين الأخيرة والمؤجلة من الجولة الأولى كانت قوية وكاد الأهلي يخسرها أو يخرج متعادلاً فيها قبل أن ينجح المارد الأحمر فى الفوز 3-2 بصعوبة بالغة.