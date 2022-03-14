شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك سيتعاقد مع 10 صفقات وهذا موقف رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى خالد الغندور أن الزمالك سيتعاقد مع 10 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليس من بينها رمضان صبحى لاعب بيراميدز. وقال خالد الغندور في برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الزمالك يعكف حالياً على تكوين فريق جديد، أمير مرتضى وجمال عبد الحميد وإسماعيل يوسف يتناقشون مع مرتضى منصور وفيريرا لإعداد قائمة بالصفقات القوية المنتظر التعاقد معها".

وأضاف خالد الغندور، "الزمالك استقر على التعاقد مع 10 صفقات قوية وأسماء كبيرة فى الدوري المصرى وخارجه، وعلى فكرة ياجماعة اللى عايز يمشى من اللاعيبة الموجودين حالياً يمشى، الزمالك لا يتأثر بغياب أى لاعب، مصطفى محمد مشى وخدنا الدوري بعدها عادى جداً ، يبقى اللى يمشى يمشى ونعمل فريق جديد".

وتابع بندق، "بيراميدز فيه أكثر من لاعب لم يمدد تعاقده وسيكون من حقه الرحيل بنهاية الموسم الجارى والزمالك يفكر فى التعاقد مع لاعبين من بيراميدز وعلى فكرة ليس من بينهم رمضان صبحى لان بيراميدز لن يترك اللاعب مطلقاً".