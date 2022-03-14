شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تعتمد تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة عرب الرمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت اللجنة الأوليمبية قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادى عرب الرمل بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية بعد أن قامت مديرية الشباب والرياضة بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية العادية التى كان محددا لها يوم الجمعة 21 يناير الماضى لانتخاب مجلس إدارة يقود النادى حتى 2025 لظروف غير معلنة ، وعلى أثر ذلك أرسل النادى تشكيل اللجنة المؤقتة طبقا للائحة النظام الأساسى للنادى ، وعلى ضوء ذلك اعتمدت اللجنة المذكرة القانونية التى رفعتها الإدارة القانونية للجنة للمسؤولين باللجنة الذين اعتمدوا القرار طبقا للاختصاصات اللجنة الأوليمبية المحددة فى القانون رقم 71 لسنة 2017 .

جاء فى نص القرار:

أنه بالإشارة إلى كتاب السيد رئيس مجلس إدارة نادي عرب الرمل بمحافظة المنوفية الوارد إلينا بتاريخ 6/2/2022 بشأن طلب اعتماد تشكيل لجنة لإدارة شؤون النادى حتى تتمكن اللجنة من تسير أعمال النادى ومرفق به صورة طبق الأصل من خطاب إدارة شباب قويسنا التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية ، بشأن أخطار النادي بقرار الادارة العامة للهيئات بوقف الإجراءات اللازمة لإنعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي التي كان مقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 21/1/2022 ، نتشرف أن نحيط سيادتكم علما بأنه بدراسة الموضوع وبالإطلاع على كتاب السيد رئيس مجلس إدارة نادي عرب الرمل بمحافظة المنوفية سالف الإشارة إليه والمكاتبات الأخري التي وردت من سيادته والمستندات المرفقة بهم وبعد الاطلاع على مذكرة الشئون القانونية باللجنة الأوليمبية المصرية بالرأي القانوني ، فقد أنتهى رأى اللجنة الأوليمبية المصرية إلى أنه لا مانع قانونا من اعتماد تشكيل اللجنة المؤقتة لنادي عرب الرمل بمحافظة المنوفية المؤلفة لتولى شىون النادى من السادة المثبت أسمائهم بصفتهم بكتاب النادى المرفق بالاوراق على النحو التالى، وهم إسلام ناجي محمد عطوه المدير التنفيذي رئيسا للجنة المؤقتة وعضوية كل من رامي محمد السيد رضوان حجاج المدير المالي ، وسامي عبدالحميد السيد خضر مدير النشاط الرياضي .

وجاء أيضا فى خطاب الاعتماد ، برجاء الإحاطة والتنبيه نحو اتخاذ اللازم في ضوء اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية، وعلى اللجنة المؤقتة وجوب الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أول اجتماع جمعية عمومية عادية للنادي في موعدها القانوني وعلي اللجنة المؤقتة وجوب إرسال الميزانية والحساب الختامي إلى الجهة الإدارية لإرسالها إلي الجهاز المركز للمحاسبات .

وأثنى رئيس اللجنة المؤقتة على الدور الكبير الذى لعبته اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب فى اعتماد القرار للمحافظة على النادى وأعضائه وأنشطته المختلفة ، واستقرار حالة الهدوء التى تسيطر على عرب الرمل ، ومساهماتهم فى النهوض بكافة الأنشطة الرياضة والاجتماعية والثقافية والفنية ، وأنشطة الطلائع والبراعم ، مشيرا إلى أن عملية التسليم والتسلم قد تمت بصورة هادئة بين مجلس الإدارة السابق وأعضاء اللجنة المؤقتة ، وجارى رفع الميزانية والحساب الختامى إلى الجهة الإدارية لإرساله إلى الجهاز المركزى للمحاسبات كما جاء فى قرار اعتماد اللجنة المؤقتة للنادى ، كما سيتم إرسال محضر اجتماع اللجنة إلى المديرية لاستخراج فيشات البنك بالتوقيعات الجديدة وإلغاء التوقيعات السابقة .