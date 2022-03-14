شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس خصم مليون جنيه من أحمد الشيخ فى المصرى بعد تغيبه عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم ذكرى، مدير الكرة بالنادى المصرى، أن إدارة النادى ستعلن اليوم بشكل رسمى عن العقوبة النهائية التى سيتم توقيعها على أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق بعد تغيبه عن التدريبات فى وقت سابق دون إذن من الجهاز الفني.

واستقرت إدارة النادى المصري، برئاسة سمير حلبية، على خصم 25% من قيمة عقد أحمد الشيخ، ما يعادل مليون جنيه، بعد خضوع اللاعب لجلسة تحقيق على خلفية تغيبه عن التدريبات دون إذن الفترة الماضية.

وكشف مصدر بالنادى المصرى أن قيمة عقد الشيخ تصل إلى 6 ملايين جنيه، حصل اللاعب منها على 3 ملايين، بينما لم يشارك اللاعب سوى فى 6 مباريات مع المصرى منذ بداية الموسم سجل خلالهم هدفاً وصنع هدفين فقط.

من ناحية أخرى، حقق النادى المصرى بقيادة معين الشعبانى مدرب الفريق فوزاً ثميناً على ضيفه أوتوهو الكونغولى بهدف نظيف، سجله حسن على لاعب الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 83 من عمر اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذى أقيم على استاد برج العرب بالأسكندرية.

وأعرب معين الشعباني، المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى عن سعادته بفوز فريقه على ضيفه فريق أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل بهدف للاشئ، وهو الفوز الذى صعد بالفريق لصدارة المجموعة، مؤكدًا أن دور المجموعات بالبطولات الأفريقية له حسابات خاصة من أجل الصعود والذى يتطلب تحقيق الفوز داخل الديار مع العمل على تحقيق نتيجة إيجابية فى الخارج.

وأشاد معين الشعبانى بالمردود الذى قدمه اللاعبون خلال مباراة اليوم، مؤكدًا أنهم يخوضون المباريات المحلية والأفريقية تحت ضغوطات كبيرة تؤثر بلا شك على مستوياتهم الفنية والبدنية، مشيدًا بمجمل أداء لاعبيه خاصة بمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية والتى تضم فرقًا ذات خبرة كبيرة بالمعترك الأفريقي، ورغم ذلك، نجح الفريق حتى الآن فى تصدر مجموعته بعد مرور أربع جولات، مضيفًا أن الجميع داخل الفريق سيطوى صفحة مباراة اليوم من أجل التركيز فى المباراة المقبلة أمام القطن الكاميرونى بعد نحو أسبوع.