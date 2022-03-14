شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس دخول معسكر مغلق 48 ساعة قبل مواجهة المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى دخول فريقه معسكرا مغلقا بداية من الأربعاء المقبل استعداداً لمواجهة المريخ السودانى بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد الأهلى والسلام، لفرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق فى ظل أن المباراة حاسمة فى مستقبل المارد الاحمر من الصعود للدور ربع النهائى للبطولة.

ومنح موسيمانى لاعبى الاهلى راحة يومى الأحد والاثنين من التدريبات عقب الخسارة من صن دوانز بهدف دون رد فى جنوب أفريقيا، لمواجهة الإجهاد ثم يستأنف المارد الأحمر تدريباته غداً الثلاثاء باستاد التتش.