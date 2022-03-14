شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن تشكيل المناطق والفروع باتحاد الكرة بعد مباراتى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم القصاص، المكلف بملف هيكلة وتطوير المناطق باتحاد الكرة، أنه سيتم الانتهاء خلال أيام من أسماء وتشكيل المناطق والفروع، على أن يتم الإعلان الكامل عن المناطق الـ27 عقب مباراتي منتخب مصر أمام السنغال المقرر لهما يوما 25 و 29 مارس الجارى فى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقررت لجنة المناطق برئاسة القصاص أن تكون المناطق مكونة من مدير تنفيذى و 5 أعضاء من بينهم مدير مالي و مسابقات و قانوني .

وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة الثلاثي إبراهيم القصاص ومعه محمد أبو الوفا و إيهاب الكومي عضوي اتحاد الكرة من أجل إعداد تقرير متكامل وهيكلة المناطق خلال الفترة المقبلة.

ويشهد ملف التطوير المكلف به الثلاثي القصاص و أبو الوفا و الكومي الإعلان عن المجالس الجديدة للمناطق والتى سيتم إعادة تشكيلها خلال الفترة المقبلة.

في سياق مختلف، وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة التشكيل النهائى للجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية بعد إعادة هيكلة اللجنة، وتضم اللجنة كلا من: عصام عبد الفتاح رئيسا، وفى العضوية كل من محمد فاروق وحمدى فتحى وتامر درى وفهيم عمر وأيمن دجيش وهشام صلاح ومحمد عبد القادر مرسى، وأحمد أبو العلا.

وقرر مجلس لإدارة اتحاد الكرة اعتماد تعيين عصام عبد الفتاح رئيساً للجنة الحكام فى الفترة المقبلة، وأكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة أن مجلس اتحاد الكرة اعتمد التشكيل الذى تقدم به عصام عبد الفتاح.