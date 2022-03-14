شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحقق أوجستى بوش البطولة الرابعة لسلة الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى مساء اليوم فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى نهائي بطولة كأس مصر لكرة السلة، لحسم بطل النسخة الحالية للبطولة والفريق الذى سيحصد الكأس بعد ساعات قليلة.

وقبل المباراة الحاسمة التى تجمع الفريقين بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، يسعى الإسبانى أوجستى بوش المدير الفني لفريق سلة الأهلى رجال لتحقيق البطولة الرابعة فى مسيرته مع الفريق، حيث سبق وتوج مع الأحمر بـ 3 بطولات مختلفة، هى البطولة العربية للأندية، وبطولة دورى المرتبط، بالإضافة إلى بطولة منطقة القاهرة.

وتولى أوجستى تدريب الأهلى منتصف أغسطس الماضى، وقاد الفريق خلال بطولة منطقة القاهرة وتوج بلقبها بعد التغلب على الجزيرة في النهائي بالمباراة التي أقيمت على صالة استاد القاهرة الدولي.

كما توج فى أكتوبر الماضى بلقب البطولة العربية التى استضافها نادى الاتحاد السكندرى، كأول لقب عربى فى تاريخ النادى الأهلى، بعد تحقيق العلامة الكاملة في المباريات التي تم خوضها، حيث تغلب على كل من حضر موت وداد بوفاريك، والفتح السعودى وبيروت اللبناني، والاتحاد السكندرى، والكويت الكويتى.

وفى نوفمبر توج مع الأحمر بلقب بطولة دورى المرتبط بالتغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 67/68 لتكون ثالث بطولة يتوج بها الفريق الأحمر مع الخواجة الإسبانى الذى استطاع أن ينتشل الأهلى من كبوته فى السلة، والتى كان ينافس على التواجد بالمربع الذهبى بها على مستوى بطولة السوبر ليستحق لقب المنقذ للسلة فى القلعة الحمراء.