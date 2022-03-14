شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى فى نهائى كأس السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة حاسمة تجمع فريقى سلة الأهلى والاتحاد السكندرى فى نهائي بطولة كأس مصر لكرة السلة رجال، والتى تقام بصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوير.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد فى نهائي كأس السلة

يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى نهائي كأس السلة فى الثامنة والنصف مساء اليوم، لحسم بطل الكأس والفريق المتوج بالبطولة هذا الموسم.

صعود الأهلى والاتحاد للنهائى

ونجح الأهلى فى الصعود لنهائى كأس مصر بعد الفوز على الزمالك 77/67، بينما فاز زعيم الثغر على طلائع الجيش 60/82 بنفس الصالة بأكتوبر.

مباراة الثالث والرابع فى كأس مصر

كما يلتقى اليوم فريق سلة الزمالك مع طلائع الجيش، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى السادسة مساء، بنفس الصالة حسن مصطفى بأكتوبر.