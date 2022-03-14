شكرا لقرائتكم خبر عن صالة سيتى كلوب طنطا تستضيف الدورة المجمعة للمنافسة على البقاء بدورى محترفي اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة نادى سيتى كلوب طنطا مباريات الدورة المجمعة الأولى والثانية للمنافسة على البقاء فى دورى المحترفين لكرة اليد.

وأرسل الاتحاد المصرى لكرة اليد خطابات لأندية المعادى والشمس ومركز شباب استاد المنصورة وأصحاب الجياد و6 أكتوبر والحوار لإخطارهم باقامة مبارياتهم فى الدورة على صالة نادى ستى كلوب طنطا.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي :

الاربعاء 23 / 3 / 2022

المعادى مع 6 اكتوبر تقام الساعة 2

م .ش ستاد المنصور مع الشمس الساعة 4

الحوار مع اصحاب الجياد الساعة 6

الخميس 24 / 3 / 2022

م.ش ستاد المنصورة مع 6 اكتوبر الساعة 2

الحوار مع الشمس الساعة 4

المعادى مع اصحاب الجياد الساعة 6

الجمعة 25/ 3 / 2022

6 اكتوبر مع الحوار الساعة 2

أصحاب الجياد مع م.ش ستاد المنصورة الساعة 4

الشمس مع المعادى الساعة 6

وباتت صالات وملاعب أندية سيتي كلوب "قبلة" الاتحادات الرياضية المختلفة لاستضافة المباريات الرسمية ،حيث استضافت صالة سيتى كلوب فرع بنها بنادى بنها الرياضى ، مؤخرا أول مباراة رسمية فى الكرة الطائرة بين فريقى نادى بنها الرياضى و نادى هليوليدو.

كما استضافت ملاعب نادي سيتي كلوب أسوان ، فعاليات النسخة الثالثة من أوليمبياد المحافظات الحدودية " أسوان 2021" ، بمشاركة 18 ألف رياضي من 6 محافظات حدودية مصرية، هي شمال سيناء و جنوب سيناء والبحر الأحمر و أسوان والوادي الجديد ومرسى مطروح، واستضافت الملاعب منافسات في رياضات كرة القدم الخماسي و الكرة الطائرة و تنس الطاولة و الكاراتيه و ألعاب القوى و كرة يد وكرة السلة و السباحة والكرة الطائرة جلوس ورياضات أخرى جماعية وفردية.