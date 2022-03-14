شكرا لقرائتكم خبر عن محسن عبد المسيح يطلب تقريرا عن قطاع الناشئين فى الإسماعيلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب محسن عبد المسيح، المشرف على الكرة بالنادى الاسماعيلى ، تقريراً عن قطاع الناشئين تمهيداً لتقييم سير العمل فى هذا القطاع الحيوى الذى كان أحد أهم أسباب تألق الفريق الأول عن طريق إمداده بالعناصر الواعدة قبل أن يتراجع مؤخراً ما تسبب فى ظهور الدراويش بشكل سيئ للغاية بالمواسم الأخيرة.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيي الكومي، تعيين محسن عبد المسيح، نجم الفريق الأسبق وأحد أبرز رموز النادي علي مدار تاريخه، مستشارًا رياضيًا لرئيس مجلس الإدارة ومشرفًا عامًا علي الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين.

واتخذ مجلس الإسماعيلي هذا القرار فى ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها محسن عبد المسيح علي الصعيد الكروي والقدرات التي يمتلكها في وضع خطط قصيرة وطويلة المدي للمساهمة بشكل أكبر في توفير الأجواء المناسبة للقطاع الكروي داخل النادي وهو ما سينعكس علي نتائج الفريق بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة.

وسبق وتقلد عبد المسيح العديد من المناصب داخل النادي الإسماعيلي منها عضوًا لمجلس الإدارة خلال فترة الدكتور رأفت عبد العظيم ومديرًا للكرة فى أكثر من مناسبة.