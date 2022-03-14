شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة مغربية بقيادة جلال جيد لإدارة مباراة المصري والقطن بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر، والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق القطن الكاميروني إلى طاقم تحكيم دولي مغربي يقوده حكم الساحة، جلال جيد ، ومعه كل من حمزة النصيري ، "مساعد حكم أول" وعبد الصمد أبرتون، "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع كريم صبري . يذكر أن المباراة ستقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة الثالثة عصر الأحد المقبل الموافق العشرين من مارس الجاري.

وأكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن الفريق البورسعيدي ضمن التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسبة 75% بعد الفوز الذى حققه فريقه أمس على أتوهو الكونغولي فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بهدف نظيف.

وأضاف عمار فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، تأهلنا بنسبة 75% بعد الفوز أمس، وأشكر الجماهير التى تحملت مشقة السفر لمسافة طويلة لمساندة الفريق، أهدرنا لكثير من الفرص ولكن الأهم أننا عدنا إلى صدارة المجموعة، ونستعد بشكل جيد لمباراة القطن لنضمن التأهل.

وأشار عضو مجلس المصرى إلى أنه كان لدينا تشتت كبير بين الكونفدرالية والدوري، ولاعبونا فى معسكر دائم والظروف التى نعيشها مختلفة عن باقي اللاعبين بالدوري، وهناك ضغوط كبيرة وجماهير المصري طموحاتها عالية ومعتادين على هذا الضغط، وأنصح اللاعبين دائماً بالتوازن النفسي لإسعاد الجماهير.

وعن أزمة أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق قال عمار، "ملف أحمد الشيخ أغلق تماماً وتقبل العقوبة الموقعة عليه، وقلت له أنت لاعب كبير ومحتاجينك في النادي وهو وعدنا بالعودة.

واختتم عمار قائلا، "البطولة حلمنا الأكبر، ونفكر في كل مباراة على حدة، والحمد لله أن هذه الفترة بها توقف بالدوري، وهذا يمنحنا فرصة أكبر للتركيز في الكونفدرالية لنكمل البطولة ونفرح مصر وبورسعيد، ونكون مع بيراميدز في النهائي.

وانتزع النادي المصري صدارة مجموعته بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما تعادل مازيمبي الكونغولي مع القطن الكاميروني، وتراجع مازيمبي إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط أيضاً، وفي المركز الثالث جاء فريق أوتوهو الكونغولي برصيد 4 نقاط، ويحتل القطن الكاميروني المركز الأخير برصيد 3 نقاط.