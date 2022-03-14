شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي على مقاعد بدلاء الزمالك فى مواجهة بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على عدم الدفع بالمغربي أشرف بن شرقى لاعب الفريق بشكل أساسى فى مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

اشرف بن شرقي

وجاء قرار فيريرا بسبب ارتكاب بن شرقي العديد من الأخطاء خلال مواجهة الوداد المغربى التى خسرها الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت مساء الجمعة الماضية على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وودع بعدها الزمالك البطولة.

ويرغب فيريرا وجهازه المعاون فى استغلال مواجهتى بترو أتلتيكو وساجرادا فى منح فرصة لبعض اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا مع الزمالك فى الفترة الماضية من أجل الظهور وتقديم أفضل ما لديهم.

اشرف بن شرقي

ويجهز المدير الفنى بدلاء الزمالك اللاعبين للاعتماد عليهم من أجل تحقيق الفوز أمام بترو أتلتيكو وساجرادا حتى وإن كان الفوز لا يثمن ولا يغنى من جوع، إلا إنه سيكون فوز معنوى قبل العودة للمشاركة فى بطولة الدورى والكأس، واستعادة هيبة الزمالك فى أفريقيا قبل توديعها.

ويخوض أشرف بن شرقى فى الوقت الحالى تدريباته بشكل طبيعى مع فريق الزمالك، بعد قرار رئيس الزمالك مرتضى منصور بعدم التجديد للاعب.