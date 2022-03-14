شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: بصراحة الأهلي الأفضل فى بطولة أفريقيا بالسنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن النادي الأهلي هو الأفضل في بطولة أفريقيا في السنوات الأخيرة، بعد وصوله للنهائى أكثر من مرة وحصوله على اللقب مرتين متتاليين.

أضاف الغندور في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس الأهلي رغم تواجده في المركز الثاني في مجموعته التي يتصدرها صن داونز يليه ثم المريخ ثالثا و الهلال رابعا، إلا أن الأهلي يعد أفضل و أقوى فريق في البطولة.

وسيطرت حالة من الغضب على الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تجاه نجوم الفريق الأحمر بسبب الأداء السيئ الذى ظهر عليه اللاعبون فى مباراتهم الأخيرة ضد صن داونز الجنوب أفريقى فى رابع جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف وصعب من مهمته فى الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية.

وعبر موسيماني عن غضبه من المستوى الذى ظهر عليه بعض اللاعبين فى مباراة صن داونز والتفريط فى تحقيق نتيجة إيجابية، كانت ستفيد الفريق الأحمر فى مشواره بالبطولة القارية، وأبرزهم محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وحمدي فتحي وعلي معلول وأليو ديانج ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر.

وطالب موسيماني لاعبي الأهلي بضرورة التركيز الشديد فى المباريات القادمة، وأكد لهم أنه لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال السودانيين في المباراتين المتبقيتين بدور المجموعات الإفريقي، لضمان الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال والاستمرار في المنافسة على حصد لقب الأميرة الأفريقية للموسم الثالث على التوالي والمرة الـ11 فى تاريخ القلعة الحمراء.