شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يعلن تفاصيل تصفيات منتخب الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد التايكوندو، برئاسة محمد مصطفى، تفاصيل المشاركة فى تصفيات منتخب الناشئين تحت 14 عاما، والتى تقام فى الفترة من 15 إلى 19 مارس الجارى بصالة طلائع الجيش.

ووفقا للتعليمات التى أعلنها مسئولو الاتحاد، فإن الميزان سيكون الثلاثاء لأوزان تحت 49 ، و تحت 53 ، وتحت 65 على مستوى البنين، وأوزان تحت 33 ، وتحت 51 ، وتحت 59، وفوق 59 على مستوى البنات، كما يعقد فى نفس اليوم الاجتماع الفنى للتصفيات، وإعلان القرعة الخاصة بالبطولة.

ومن المقرر أن تشهد باقى أيام التصفيات الميزان العشوائى، وكذلك بدء المباريات فى مختلف الأوزان، تباعا على مدار الأيام الثلاثة الأربعاء والخميس والجمعة.

واشترط الاتحاد إحضار الـ ID للسماح للمدربين بالنزول الى ارض المنافسات مع لاعبيهم.

ويتم خلال التصفيات إقامة مباريات بين اللاعبين فى نفس الوزن، ويتم اختيار الفائز فى التصفيات، لينضم الى معسكرات المنتخب، تحسبًا للمشاركة فى البطولات الفترة المقبلة.