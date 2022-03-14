بعد تصريح "الساقطات".. كارتيرون: أحب الاستماع إلى الأكاذيب عندما أعرف الحقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

نشر باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك، رسالة عبر صفحته على انستجرام، وذلك بالتزامن مع تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

ونشر كارتيرون عبارة: "أحب الاستماع إلى الأكاذيب عندما أعرف الحقيقة" مع صورة للممثل الشهير آل باتشينو.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، قال في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لتقديم جيسوالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق، يوم الأحد، أنه تم ضبط أحد اللاعبين في إحدى الفنادق مع إحدى الساقطات، مشيرا إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للرحيل، تعمد تدمير الفريق قبل رحيله.

وأضاف مرتضى: "أسامة نبيه صمَّم على طرد اللاعب من المعسكر، ولكن قال لهم اللاعب بأنه سيعود للمعسكر الأنني ضبطت كارتيرون في نفس المعسكر مع ساقطة، ثم عاد اللاعب ليشارك مجددا".

وفسخ كارتيرون تعاقده مع الزمالك بالتراضي، ليحصل على قيمة راتب شهر كترضية لفسخ التعاقد.