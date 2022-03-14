قام فايلر بتصعيده.. من هو محمد شكري الذي أقنع موسيماني بطلب عودته للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني علي عودة محمد شكري الظهير الأيسر المعار إلى صفوف سموحة، مع نهاية الموسم وعدم تجديد إعارته نظرًا للحاجة إلي جهوده.

ولفت شكري الأنظار إليه بعد الأداء الكبير الذي يقدمه مع سموحة الموسم الجاري، وخاصة بعد أن نجح في تسجيل هدف في الجولة الأولى بالدوري المصري.

ويرصد الخليج 365 كيف تم تصعيد شكري للفريق الأول بالأهلي إلى طلب عودته مرة أخرى للأحمر؟

فايلر

رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي، كان يتابع شكري في شباب الفريق، حتى قام بتصعيده للفريق الأول، وضمه إلى قائمة الأحمر في مباربات الدوري.

لم يحصل شكري على فرصة للمشاركة، إلى أن دفع به فايلر لأول مرة في كأس مصر موسم 2019-2020، أمام الترسانة في دور الـ16، كبديل في الدقيقة 80، في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر 2-1.

موسيماني

بعد رحيل فايلر، تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للفريق، وفي بداية موسم 2020-2021 دفع بشكري كبديل في مباراة وادي دجلة في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز كبديل في الدقيقة 89.

ولم يعتمد موسيماني على شكري نظرًا لوجود التونسي الدولي علي معلول، مما أدى إلى عرض اللاعب للخروج إلى فترة إعارة.

الإعارة لسموحة

انضم شكري إلى صفوف سموحة في فترة الانتقالات الشتوية يناير 2021، على سبيل الإعارة لمدة موسمين، شارك في مباراتين مع الفريق السكندري قبل أن يتعرض للإصابة في عظمة الساق وخضع على أثرها لعملية جراحية أبعدته 4 شهور عن الفريق.

غاب شكري عن سموحة إلى قبل نهاية الموسم بـ3 جولات، وشارك كبديل أمام الجونة والمقاصة ولكنه لم يظهر بالشكل الجيد.

التألق

في موسم 2021-2022 الجاري، وتحت قيادة أحمد سامي المدير الفني لسموحة، استعاد شكري مستواه مرة جديدة، ليدخل تشكيلة الفريق الأساسية، حتى سجل هدفًا في الجولة الأولى بالدوري المصري أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي انتهت بالتعادل 4-4.

وشارك شكري حتى الآن مع سموحة في 7 مباريات بالدوري المصري، وقدم أداء مميز مما دفع بيتسو موسيماني بطلب عودة اللاعب مرة أخرى إلى الأهلي وعدم تجديد إعارته.