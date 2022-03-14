ليموج الفرنسي يعلن ضم سيف الدرع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن نادي ليموج الفرنسي ضم سيف الدرع لاعب نادي الزمالك لمدة موسمين، وذلك بنهاية الموسم الجاري.

ويُعد سيف هو الشقيق الأصغر ليحيى الدرع لاعب فيزبريم المجري، ويلعب في مركز قلب الدفاع.

وعلق سيف الدرع بعد إتمام الاتفاق: "عملت بجد للانتقال إلى أوروبا، وسأستمر في التأقلم مع الدوري والحياة في بلد وثقافة جديدين".

وأكمل: "كنت أتابع ليموج منذ فترة، فالنادي يصبح عاما بعد عام أفضل، لينافس على كافة البطولات".

وعلق نيناد ستانيك المدير الرياضي بنادي ليموج على ضم الدرع: "إنه لاعب واعد للغاية ، فهو ينتمي إلى جيل شاب من المصريين ذوي الكفاءة العالية. إنه صلب دفاعيًا، وقوي هجوميا، وقادر على التسديد من بعيد، سيكون قوة حقيقية لفريقنا المستقبلي".

ولعب سيف الدرع صاحب الـ23 عاما، بصفوف المنتخب المصري خلال نهائيات كأس العالم الماضية والتي توج خلالها المنتخب المصري بالمركز الرابع.

وظهر سيف الدرع أولا بقميص نادي هيليوبلس، قبل الانتقال لنادي الزمالك.

وتوج سيف الدرع ببرونزية بطولة العالم للشباب لكرة اليد عام 2019، وحقق لقب أفضل لاعب في مباراة تحديد المركز الثالث أمام البرتغال.

ويحتل حاليا ليموج المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة، من إجمالي 16 ناديا في المسابقة، التي يتصدرها باريس سان جيرمان برصيد 40 نقطة.