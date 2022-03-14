مصدر بالأهلي لمصراوي: هاني وكريم فؤاد يقتربان من المشاركة أمام المريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه ورمضان حسن

قال مصدر بالنادي الأهلي، إن الثنائي محمد هاني وكريم فؤاد يقتربان من التواجد بين صفوف الفريق الأحمر في مباراته المقبلة أمام المريخ بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المريخ يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وغاب هاني عن المشاركة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام صنداونز الجنوب أفريقي بالجولة الرابعة والتي خسرها الأهلي بهدف دون رد، بينما تعرض كريم فؤاد للإصابة ولم يستطع استكمال اللقاء.

وأكد مصدر بالأهلي أن هاني كان يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة بينما اشتكى فؤاد من كدمة في العضلة الأمامية.

وأوضح المصدر أن الثنائي سيعودان للتدريبات الجماعية غدًا الثلاثاء أو بعد غد، ما يعني جاهزيتهما لدعم الأهلي أمام المريخ.

ويتواجد الأهلي والمريخ في المجموعة الأولى بدوري الأبطال التي تضم أيضًا كل من الهلال السوداني وصنداونز الجنوب أفريقي.

جدير بالذكر أن صنداونز يحتل صدارة المجموعة برصيد 10 أهداف، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني متساويا في النقاط مع الهلال والمريخ (4 نقاط لكل منهم).