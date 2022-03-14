الزمالك يقرر تعيين مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، إن النادي يدرس عدد من السير الذاتية، لتعيين مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين.

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية لقناة الشمس، إن مجلس إدارة نادي الزمالك استقر على التعاقد مع مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين.

وتابع المشرف على الكرة بالزمالك، أن هناك عدد من السير الذاتية التي تم عرضها على المجلس ويتم دراستها حاليا.

وأتم: "سيكون هناك تنسيق بين المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين، مع جيسوالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الأول".

وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، فيما يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة.