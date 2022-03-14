تقارير إسبانية: برشلونة يختار صلاح في حال عدم التعاقد مع هالاند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، اختار النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ليكون البديل الأول في حال فشل النادي الكتالوني في ضم إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن محمد صلاح هو الخيار الأول لتشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، في حالة عدم التعاقد مع إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات الأولية مع بيئة اللاعب كانت إيجابية، وأن صلاح يرحب بتغيير وجهته بعد قضاء 5 مواسم مع ليفربول ليكون أحد اللاعبين المهمين في مشروع المدرب الإسباني مع النادي الكتالوني.

وأكدت الصحيفة أن التعاقد مع صلاح لن يغلق الباب تماماً أمام فكرة التعاقد مع هالاند، حيث يمكن أن ينتظر النادي الكتالوني 3 أو 4 مواسم ليتعاقد مع المهاجم النرويجي في المستقبل، عندما يكون الثنائي بيير إيميريك أوباميانج وصلاح في أخر فتراتهم في الملاعب.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إنه على الرغم من حقيقة أن صلاح لا يلعب في مركز المهاجم رقم 9، إلا أنه يضمن تسجيل 30 هدفًا على الأقل في الموسم الواحد، بالإضافة إلى امتلاكه براعة هائلة وتعدد استخدامات في خط الهجوم، حيث يعمل في مواقع مختلفة على أرض الملعب، بدءًا من الجناح الأيمن.

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها، مشيرة إلى المبلغ الذي سيتم أخذه في الاعتبار للتعاقد مع صلاح سيكون أقل بكثير من مبلغ التعاقد مع هالاند، حيث يخطط النادي الكتالوني لعرض مبلغ ما بين 60 و70 مليونًا لليفربول.