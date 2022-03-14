مصدر لمصراوي: الأهلي يستقر علي عودة محمد شكري للفريق في نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي عودة محمد شكري الظهير الأيسر مع نهاية الموسم وعدم تجديد إعارته نظرا للحاجة إلي جهوده.

ويلعب محمد شكري مواليد 1999 في سموحه معاراً لمدة موسمين وتطور أدائه بصورة لافته للنظر.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة ليلا كورة: "شكري سيعود للفريق الأول مع نهاية الموسم الحالي ولن يتم تجديد إعارته".

وأضاف: "هناك حاجة لجهوده في الفترات المقبلة خاصة أنه أحد العناصر المبشرة بعد تطور مستواه بشكل كبير".

وأوضح: "هناك تقييم كامل لأحمد رمضان "بيكهام" المعار لسموحة، وفي الفترة الماضية كان بيتسو موسيماني (مدرب الأهلي) يرغب في عودته ولكن سيتم حسم الأمور مع نهاية الموسم".

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني يوم الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن صنداونز يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 أهداف، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني متساويا في النقاط مع الهلال والمريخ (4 نقاط لكل منهم).