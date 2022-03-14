تقارير: ليفربول يمتلك خيارين إذا لم يتوصل لإتفاق لتجديد عقد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أخر تطورات تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وانتقل صلاح إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية شهر يونيو 2023.

ولم تتوصل إدارة ليفربول إلى اتفاق مع صلاح ووكيله الكولومبي رامي عباس بشأن العقد الجديد حتى الآن.

ووفقاً لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن مُلاك نادي ليفربول يرغبون تجديد عقد صلاح ولكن ليس بأي سعر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا لم يتوصل ليفربول لإتفاق مع صلاح فسيكون أمام الريدز خيارين فقط، إما بيعه هذا الصيف أو الموافقة على رحيله بالمجان في 2023.

وقالت الصحيفة أن نادي ليفربول حدد سعر صلاح المقدر بـ100 مليون جنيه استرليني.

جدير بالذكر أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، قد تحدث مؤخرًا عن مسألة تجديد عقد صلاح، وقال إنه يعتقد أن إدارة النادي فعلت ما عليها وعلى صلاح أن يتخذ القرار النهائي.