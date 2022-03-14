بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي بعد خروجه باكيًا أمام الصفاقسي التونسي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز عن أن التشخيص المبدئي لإصابة نجم الفريق رمضان صبحي في مباراة الصفاقسي التونسي بملعب رادس، هي عبارة عن إصابة على مستوى الركبة، ولا يمكن الحكم النهائي على شكل الإصابة إلا بأشعة على الموضع الذي أصيب.

أوضح المنيري أن رمضان صبحي سيخضع لأشعة وفحوصات طبية بعد عودة البعثة غدا من تونس من أجل مزيد من الاطمئنان على اللاعب للاستقرار على حالته بصورة كاملة.



خروج رمضان صبحي مُصابًا أمام الصفاقسي التونسي

وخرج رمضان صبحي مصابا في أواخر الشوط الأول من مباراة بيراميدز أمام الصفاقسي التونسي بعدما شعر بألم في الركبة إثر إحدى الكرات.



بيراميدز يرفض رحيل رمضان صبحي للزمالك



ويذكر أن، نادي بيراميدز قد رفض رحيل رمضان صبحي، لصفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، في ظل الحاجة لخدماته الفنية، رغم مساعي القلعة البيضاء للتعاقد مع اللاعب لتعويض رحيل الدولي المغربي أشرف بن شرقي.