شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يقترب من الانضمام لجهاز فيريرا فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لفريق زد، من الانضمام للجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، والرحيل عن القيادة الفنية لفريق زد.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن هناك دراسة من أجل الاستعانة بإسماعيل يوسف لتولى منصب إدارى بجهاز فيريرا، حيث سيكون رئيسًا للجهاز أو مديرًا للكرة، من أجل الاستفادة من خبراته.

وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أن مير مرتضى المشرف على الكرة اقترح الاستعانة بـ"تيجانا" للاستفادة من خبراته وهو ما يتم دراسته فى الوقت الحالى قبل اتخاذ القرار الرسمى.

من جهته أكد البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للزمالك ، أنه وافق على العودة لتدريب الزمالك لأنه يعشق المهام الصعبة، وقال فيرير: "سعيد للغاية بعودتى لمصر ولنادى الزمالك وعايز جمهور الزمالك يثق أنى موجود هنا بكل فرحة وسرور، ولم أكن أتوقع أن أعود لمصر مرة أخرى".

وأضاف المدير الفنى للزمالك، "عرض النادى لعودتى كان فيه تقدير وود كبير، وقبلت لأنى أعشق المهام الصعبة، وأحضرت معى مساعدين جيدين وكفء فى عملهما، ونعد بتقديم أفضل ما لدينا مع الفريق، شاهدت جزءا من جمهور الزمالك فى المباراة الأخيرة بعد غياب 7 سنوات لم أر فيها الجماهير بسبب قرار اللعب بدون جمهور".

وتابع فيريرا، "7 سنوات تصلنى رسائل من جماهير الزمالك تطالبنى بالعودة للفريق وقد فعلتها مؤخراً، لاعبو الزمالك حاسين بزعل الجمهور وعشان كدا لازم نبطل خلافات ونبعد عن المشاكل ونتحد من أجل التتويج بالدوري وكأس مصر والعودة لدوري أبطال أفريقيا مرة أخرى بالموسم المقبل".

وأضاف فيريرا، "لازم الكل يعرف أن ما يحدث فى الزمالك يحدث فى أى نادى فى الزمالك وهشتغل عشان تكون اللاعبية أفضل والفريق أقوى، الزمالك لم يكن يفوز على الاهلى أثناء ولايتى الاولى ولكنه عاد أقوى وفاز بالدوري والكأس، هنبطل مشاحنات ونفتح قلوبنا ونتحد كأسرة واحدة من اليوم للتتويج بالبطولات وإعلاء اسم الزمالك".