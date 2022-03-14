شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس إعادة أحمد عبد القادر لتشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إعادة أحمد عبد القادر لاعب الفريق للتشكيل الأساسي خلال مباراة المريخ السوداني الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة أفريقيا.

وغاب عبد القادر عن التشكيل الأساسي للأهلي في مباراة صن داونز أول أمس، السبت، بجنوب أفريقيا فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتى خسرها الأهلي بهدف نظيف.

وحل أحمد عبد القادر بديلاً فى لقاء صن داونز، ويبحث موسمياني مع معاونيه إمكانية إعادة عبد القادر للتشكيل الأساسي لما يمثله اللاعب من قوية كبيرة على الصعيد الفني باعتباره واحداً من أفضل اللاعبين في مركزه.

وسيطرت حالة من الغضب على الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تجاه نجوم الفريق الأحمر بسبب الأداء السيئ الذى ظهر عليه اللاعبون فى مباراتهم الأخيرة ضد صن داونز الجنوب أفريقى فى رابع جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف وصعب من مهمته فى الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية.

وعبر موسيماني عن غضبه من المستوى الذى ظهر عليه بعض اللاعبين فى مباراة صن داونز والتفريط فى تحقيق نتيجة إيجابية، كانت ستفيد الفريق الأحمر فى مشواره بالبطولة القارية، وأبرزهم محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وحمدي فتحي وعلي معلول وأليو ديانج ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر.

وطالب موسيماني لاعبي الأهلي بضرورة التركيز الشديد فى المباريات القادمة، وأكد لهم أنه لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال السودانيين في المباراتين المتبقيتين بدور المجموعات الإفريقي، لضمان الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال والاستمرار في المنافسة على حصد لقب الأميرة الأفريقية للموسم الثالث على التوالي والمرة الـ11 فى تاريخ القلعة الحمراء.