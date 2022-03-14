شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتصدر مجموعته بالكونفدرالية بعد الفوز على أوتوهو.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع النادى المصري صدارة مجموعته بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على أوتوهو أمس بالجولة الرابعة من دور المجموعات، ليرفع رصيده لـ7 نقاط، بينما تعادل مازيمبي الكونغولي مع القطن الكاميروني، وتراجع مازيمبي للمركز الثاني برصيد 7 نقاط أيضاً، وفى المركز الثالث جاء فريق أوتوهو الكونغولي برصيد 4 نقاط، ويحتل القطن الكاميروني المركز الأخير برصيد 3 نقاط.



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وحقق النادي المصري بقيادة معين الشعباني مدرب الفريق، فوزاً ثميناً على ضيفه أوتوهو الكونغولي بهدف نظيف، سجله حسن علي لاعب الفريق البورسعيدي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي أقيم على استاد برج العرب بالأسكندرية.

وأعرب معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن سعادته بفوز فريقه على ضيفه فريق أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل بهدف للاشئ، وهو الفوز الذي صعد بالفريق لصدارة المجموعة، مؤكدًا أن دور المجموعات بالبطولات الأفريقية له حسابات خاصة من أجل الصعود والذي يتطلب تحقيق الفوز داخل الديار مع العمل على تحقيق نتيجة إيجابية في الخارج.

وأشاد معين الشعباني بالمردود الذي قدمه اللاعبون خلال مباراة اليوم، مؤكدًا أنهم يخوضون المباريات المحلية والأفريقية تحت ضغوطات كبيرة تؤثر بلا شك على مستوياتهم الفنية والبدنية، مشيدًا بمجمل أداء لاعبيه خاصة بمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية والتي تضم فرقًا ذات خبرة كبيرة بالمعترك الأفريقي، ورغم ذلك، نجح الفريق حتى الآن في تصدر مجموعته بعد مرور أربع جولات، مضيفًا أن الجميع داخل الفريق سيطوي صفحة مباراة اليوم من أجل التركيز في المباراة المقبلة أمام القطن الكاميروني بعد نحو أسبوع.