شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أشرف بن شرقي "مدكن عرض".. وطارق حامد رفض "الحقن" للعودة للملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن المغربى أشرف بن شرقي نجم الزمالك يمتلك عرض قوى منذ فترة طويلة للرحيل عن القلعة البيضاء ،وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" مازلت أؤكد طارق حامد مصاب ولم يتعافى وعنده مشكله فى الركبة ، ممكن يلعب بس ياخد حقنة وهو رافض يعمل كدا لأن آخر سنتين أو ثلاثة ليه فى الكورة فلازم يحافظ على نفسه".

وتابع شوبير: "أما سيف الجزيرى معندوش مشكلة يروح أى نادى فهو مهاجم منتخب تونس الأساسى، لاعب هادى ومش بتاع مشاكل ومحترم ، وفى النهاية قال عايزنى الزمالك أهلا وسهلا مش عايزين خلاص ".

شوبير: اشرف بن شرقي نايم على حاجة من فترة طويلة

ويضيف شوبير:" أشرف بن شرقي نايم على حاجة ، مدكن حاجة من فترة طويلة ، بينما أوناجم سيرحل بكل تأكيد ، ولو استمر فيريرا والنتائج اتحسنت كل حاجة هتتغير وهتلاقى الناس بتقول المدرب طلبهم ولازم يستمروا وكل شىء ينتهى، القرار فى يد فيريرا فى النهاية".