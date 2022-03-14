شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعقد جلسة "تصحيح الأخطاء" مع لاعبى الأهلي قبل مواجهة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل مران الغد من أجل تصحيح الأوضاع والأخطاء قبل مباراة المريخ السوداني.

وينوي المدير الفنى التحدث مع لاعبي الأهلي بشأن الأخطاء التى ارتكبوها الفترة الماضية لتفاديها فى مباراة المريخ السوداني، المقرر لها الجمعة المقبل، فى الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويكثف بيتسو موسيماني محاضراته وجلساته مع لاعبي الفريق بهدف علاج الأخطاء التى ظهرت فى أداء الفريق المباريات الماضية، وفى مقدمتها الأخطاء الدفاعية وإهدار الفرص بجانب عدم التركيز، الأمر الذى تسبب فى الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في الجولة الماضية بجنوب أفريقيا .

ويتحدث موسمياني مع لاعبي الأهلي عن دور كل واحد منهم فى لقاء المريخ، لاسيما أن مواجهة الفريقين الأخيرة والمؤجلة من الجولة الأولى كانت قوية وكاد الأهلي يخسرها أو يخرج متعادلاً فيها قبل أن ينجح المارد الأحمر فى الفوز 3-2 بصعوبة بالغة.