شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يمنح لاعبى المصرى إجازة 24 ساعة قبل الاستعداد لمواجهة القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق مرانه مساء غدا الثلاثاء ببرج العرب استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره فريق القطن الكاميروني والمقرر إقامتها فى الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد برج العرب.

وتأكد غياب التونسي إلياس الجلاصي، نجم خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق بالجولة الخامسة من دور المجموعات أمام القطن الكاميروني، وذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري وأوتوهو ممثل الكونغو برازافيل التي أقيمت مساء أمس الأحد وانتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

وأعرب معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن سعادته بفوز فريقه على ضيفه فريق أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل بهدف للاشئ، وهو الفوز الذي صعد بالفريق لصدارة المجموعة، مؤكدًا أن دور المجموعات بالبطولات الأفريقية له حسابات خاصة من أجل الصعود والذي يتطلب تحقيق الفوز داخل الديار مع العمل على تحقيق نتيجة إيجابية في الخارج.

وأشاد معين الشعباني بالمردود الذي قدمه اللاعبون خلال مباراة اليوم، مؤكدًا أنهم يخوضون المباريات المحلية والأفريقية تحت ضغوطات كبيرة تؤثر بلا شك على مستوياتهم الفنية والبدنية، مشيدًا بمجمل أداء لاعبيه خاصة بمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية والتي تضم فرقًا ذات خبرة كبيرة بالمعترك الأفريقي، ورغم ذلك، نجح الفريق حتى الآن في تصدر مجموعته بعد مرور أربع جولات، مضيفًا أن الجميع داخل الفريق سيطوي صفحة مباراة اليوم من أجل التركيز في المباراة المقبلة أمام القطن الكاميروني بعد نحو أسبوع.