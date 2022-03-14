شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يعود لحسابات فيوتشر أمام سموحة بعد التعافي من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية أحمد رفعت، صانع ألعاب فريق فيوتشر، للمشاركة مع فريقه فى اللقاء المقبل أمام سموحة، والذى يجمع الفريقين غداً الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث كان رفعت قد غاب عن الفريق في اللقاء الماضي أمام غزل المحلة للإصابة.

وشارك رفعت فى مران فيوتشر بالأمس، حيث خاض تقسيمة قوية مع زملائه تحت أنظار علي ماهر المدير الفني للفريق، الذي اطمأن على اللاعب بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مباراة الزمالك.



احمد رفعت

ويدخل فريق فيوتشر معسكراً مغلقاً اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة سموحة غداً الثلاثاء، فى اللقاء الذى يستضيفه استاد السلام ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح فيوتشر إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في آخر جولتين، بعد الهزيمة من الزمالك بنتيجة 3/2 ثم التعادل مع غزل المحلة سلبياً.

وشدد علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، على أهمية تحقيق الفوز فى اللقاء المقبل على سموحة، باعتبار أن الفريق السكندري من الفرق التى تنافس فيوتشر على حجز مقعد في المربع الذهبي بجدول الدوري، حيث يحتل سموحة المركز الرابع.

ويعمل علي ماهر على معالجة أزمة إهدار الفرص السهلة التي يعاني منها الفريق، خاصة في آخر مباراتين، بعد الهزيمة أمام الزمالك ثم التعادل سلبياً مع غزل المحلة، ويحتل فيوتشر المركز السابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 16 نقطة، حصدها الفريق بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 4 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

من جانبه، أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أنه من المبكر الحديث عن عودة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، إلى نادي الزمالك، وذلك بعد انتهاء مدة إعارته التي تستمر حتى نهاية الموسم الجاري.