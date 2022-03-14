الامارات | رسالة غامضة من محمد صلاح.. وجمهور ليفربول حائر

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة غامضة من محمد صلاح.. وجمهور ليفربول حائر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول محمد صلاح، صوراً جديدةً له من مباراة فريقه الأخيرة، وعلق عليها برسالة غامضة، اختلف جمهور الفريق الإنجليزي في تصنيفها، وقال محمد صلاح، تعليقاً على صوره التي نشرها عبر حسابه بموقع "انستغرام": "لا تزال في أيدينا"، حيث توقع البعض أن النجم المصري يقصد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، في حين ذهب البعض الأخر إلى توقيع صلاح، على عقده الجديد مع النادي الإنجليزي.

ونجح محمد صلاح في إحراز هدف فريقه الثاني في مرمى برايتون، في المباراة التي فاز فيها ليفربول 2-0 السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يخرج من المباراة مصاباً، وحرص صلاح على نشر صور احتفاله بالهدف الذي أحرزه وعزز به صدارته لهدافي البطولة الإنجليزية، ونشر عليها التعليق السابق الذي قد يفهم بأكثر من طريقة.

وتفاعل جمهور ليفربول مع صورة محمد صلاح، وكانت معظم التعليقات تذهب إلى توقيع التعاقد الجديد، ولكن يبدو أن محمد صلاح كان يقصد المنافسة على اللقب، حيث يتنافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، ويتخلف ليفربول عن حامل اللقب بفارق 3 نقاط قبل 10 جولات على النهاية، علماً بأنهما سيتقابلان وجهاً لوجه يوم 10 أبريل المقبل.

وكانت تقارير إنجليزية أكدت أن محمد صلاح ووكيل أعماله رفضا عرض النادي الأخير ولم يتم إجراء أي محادثات منذ ديسمبر، في حين لا يزال يفضل صلاح البقاء في الأنفيلد، ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم المصري مع ليفربول في صيف 2023، دون التوصل إلى اتفاق للتجديد رغم استمرار المفاوضات لعدة أشهر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news