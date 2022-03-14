الامارات | أزمة لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال.. السبب الزمالك ومرتضى منصور

شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال.. السبب الزمالك ومرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطوة تصعيدية جديدة نفذها رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، تجاه حارس مرماه الأساسي محمد أبوجبل على خلفية أزمة تجديد الحارس وأنباء عن توقيعه لنادي النصر السعودي، حيث قرر مرتضى منصور تجميد الحارس الذي كان حديث القارة الإفريقية في البطولة الأخيرة بالكاميرون محمد أبوجبل، حتى نهاية الموسم وابعاده عن المشاركة أساسياً في المباريات.

ويعني قرار غياب أبوجبل عن المباريات هو عدم الاستعانة بالحارس في معسكر المنتخب المصري المقبل إلا إذا كان للمدرب البرتغالي كيروش رأياً أخر، من أجل تواجد الحارس مع حارس الأهلي محمد الشناوي في مباراتين غاية في القوة أمام المنتخب السنغالي لتحديد الصاعد إلى كأس العالم 2022.

وتألق حارس الزمالك في البطولة الإفريقية عندما اشترك بديلاً للشناوي المصاب ليقود الفراعنة غلى نهائي البطولة بعد أن كان النجم الأول في المنتخب المصري.

وكان مرتضى منصور قد أعلن في وقتاً سابق، عدم تجديد عقود 5 لاعبين، وهم محمد أبو جبل وطارق حامد وعمر السعيد ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي، وذلك عقب الخسارة أمام الوداد المغربي بهدف دون مقابل، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدوري الأبطال.

وطبقاً لوسائل إعلام ومواقع مصرية أكدت أن الزمالك قرر تجميد أبو جبل خلال الفترة المقبلة، وحتى نهاية الموسم بعد تأكد رحيله عن القلعة البيضاء، حيث يفضل مسؤولو الزمالك الاعتماد على محمد عواد كحارس أساسي من منطلق استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

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