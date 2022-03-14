تعرف على موعد مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي كأس مصر لكرة السلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريقا الأهلي والاتحاد في نهائي بطولة كأس مصر لكرة السلة (الإثنين) في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة القاهرة.



وكان الأهلي نجح في التأهل لنهائي كأس مصر بالفوز على غريمه الزمالك بفارق 10 نقاط، بواقع 77-67، بينما فاز زعيم الثغر على طلائع الجيش بفارق 22 نقطة، بواقع 82-60.

تقام مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي كأس مصر لكرة السلة يوم الإثنين 14 مارس/آذار الحالي بصالة حسن مصطفى في القاهرة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة، 9.30 بتوقيت مكة المكرمة، 10.30 بتوقيت أبوظبي.

تنقل مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي كأس مصر لكرة السلة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" الفضائية المصرية.