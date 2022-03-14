ما هو سبب وفاة زياد إيهاب حارس الأهلي المصري للشباب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت النيابة العامة المصرية تفاصيل وملابسات حادث وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق الأهلي للشباب مواليد 2003 والذي وقع الأحد.



وأصدر الأهلي بيانا رسميا، قبل 24 ساعة، أعلن من خلاله الخبر، الذي علق عليه خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين بالنادي، قائلا إن "زياد إيهاب كان مشهودا له بالكفاءة والأخلاق العالية".

كما نعى عدد من نجوم النادي الحارس الشاب الراحل، داعين له بالرحمة ولأهله بالصبر والثبات.

أوضحت النيابة المصرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن الأسباب الأولية لوفاة إيهاب زياد قائلة: "قمنا بالتحقيق في الواقعة، وتبين ما بالجثة من إصابات ظاهرية، وقمنا بمعاينة المكان محل الواقعة، ومراجعة ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه".

وأكمل البيان: "تم سؤال والدي المتوفى والشهود، وتوصلت التحقيقات إلى مرور المتوفى بضائقة نفسية، لرفض والده طلبه الزواج من إحدى الفتيات".

وتواصل البيان موضحا أن زياد إيهاب "قام في وقت مبكر من صباح (الأحد) بإلقاء نفسه بشكل مفاجئ من أعلى العقار الذي يقيمون به، وفارق الحياة".

وأكدت النيابة أنها قررت نقل جثمان إيهاب زياد إلى المشرحة مع تكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات وكيفية حدوثها وسبب الوفاة، مع بحث إمكانية حدوث الوفاة وفقاً للتصور الذي آلت إليه تحقيقات النيابة.

وفي الإطار نفسه، كلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري حول الواقعة بحثاً عن الحقيقة.

يذكر أن الراحل زياد إيهاب كان الحارس الأساسي في آخر مباراتين للأهلي في بطولة الدوري المصري للشباب.