النيابة تكشف تفاصيل "جديدة" عن وفاة حارس مرمى الأهلي: أسرته رفضت زواجه من فتاة فأنهى حياته

الشارقة - اميمة ياسر - تباشر النيابة العامة التحقيقات، في حادث وفاة زياد إيهاب، حارس مرمى النادي الأهلي للشباب مواليد 2003، حيث ورد إلى النيابة العامة بلاغ اليوم بدخول المتوفَّى إلى المستشفى نتيجة سقوطه من علو.

وناظرت النيابة جثمانه وتبينت ما به من إصابات ظاهرية، وعاينت محل الواقعة، وطالعت ما سجلته آلاتُ المراقبة المطلة عليه، كما سألت النيابة العامة والدَيِ المتوفى وشاهدين على الواقعة.

ضائقة نفسية

وتوصلت التحقيقات حتى تاريخه إلى مرور المتوفى بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات، وفي وقت مبكر من صباح اليوم فاجأ أهله بإلقائه نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة، وقد قررت النيابة العامة نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، وتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وكيفية حدوثها، وسبب الوفاة، ومدى إمكانية حدوثها وفقًا للتصور الذي توصلت إليه التحقيقات، كما كلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري حول الواقعة وصولا لحقيقتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.