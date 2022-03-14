شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إصابة محمد صلاح مطمئنة وزعلت على رمضان صبحى.. وهذا مدرب يد الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن إصابة محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر مطمئنة، وسيكون جاهزاً لمباراة السنغال بتصفيات كأس العالم، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "تواصلت مع المشرفين على صحة محمد صلاح وتأكدت أن الإصابة مطمئنة ولا تدعو للقلق، وسيكون النجم الكبير جاهزاً لمباراة السنغال".

وأضاف شوبير، "زعلت على إصابة رمضان صبحى جدا، رغم كل شىء يبقى رمضان صبحى لاعباً مميزاً وأى إصابة له تحزننى كثيراً، وأتمنى أن تكون بسيطة ويعود للملاعب بأفضل صورة".

وعن كرة اليد فى الأهلى قال شوبير، "وجه مجلس إدارة النادي الأهلى الشكر لطارق محروس المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد ومعاونيه، على الفترة التى تولوا فيها المسئولية، كما قرر المجلس تعيين ياسر لبيب رئيسًا لجهاز كرة اليد، وتكليفه بتشكيل الجهاز الفنى الذى يتولى المسئولية لنهاية الموسم، ياسر لبيب ده نجم كبير إحنا بنسميه بيبو، والأهلى يفكر فى التعاقد مع أحمد سالم مدرب الشمس ليبدأ تكوين فرقة جديدة لحين استقدام مدرب أجنبى بالموسم الجديد، ولكن عاصم حماد لا يزال فى الصورة أيضاً".