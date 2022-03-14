شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أبو جبل يمتلك 3 عروض مصرية بمقابل مادى مغرٍ.. والزمالك يفكر فى تجميده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر والزمالك يمتلك ثلاثة عروض مصرية للرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الزمالك قد يفكر فى تجميد محمد أبو جبل، لكن المؤكد أن الحارس لن يلعب المباراة المقبلة أمام بترو أتلتيكو الأنجولى، وهى غير مؤثرة بعد الخروج الرسمى من البطولة، وبالتالى سيمنح الفرصة لمحمد عواد، والزمالك أعلن عدم رغبته فى التجديد لأبو جبل".

وأضاف شوبير، "أبو جبل عايز يجدد للزمالك، ولحد دلوقتى عايز، وقال للمقربين منه إن مسئولى الزمالك أعلنوا أنهم مش عايزنى استمر فى النادى، وبالتالى لو تراجعوا يجيوا يقعدوا معايا تانى، ومفيش حاجة تخلينى اعتذر، أنا مغلطتش فى حد مستوى الكرة ده بتاع ربنا، ولو عايزين يجمدونى براحتهم".

وتابع شوبير، "المؤكد أن أبو جبل عنده 3 عروض مصرية بجد، وعرض منهم أبصم عليه بالعشرة، وعرض مادى كويس والحارس قعد واتكلم رغم رغبته بالبقاء فى الزمالك لأنه لديه طلبات للتجديد للزمالك وهذا طبيعى، الحارس ليس من أبناء الزمالك ويحب النادى الأبيض ولكن ليه طلبات، وده حقه".