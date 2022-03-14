شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يخضع لـ أشعة على الركبة لتحديد حجم الإصابة فور العودة من تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع رمضان صبحى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لأشعة على الركبة فور عودة البعثة من تونس، بعدم تعرض اللاعب للإصابة خلال مواجهة الصفاقسى التونسى وأدت لخروجه من أرض الملعب وعدم استكمال اللقاء.

ومن المقرر أن يجرى رمضان صبحى الأشعة على الركبة لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها، لاسيما أن اللاعب خرج من ملعب المباراة سيرًا على قدميه ما أعطى الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور مصطفى المنيرى طمأنينة.

وقال إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن رمضان صبحي لاعب الفريق خرج مصابا بسبب إحدى الكرات فى الشوط الأول من مباراة الصفاقسي بملعب رادس فى تونس، مشددا على أن الطبيب طمأن الجهاز الفني على حالة اللاعب، وخروجه باكياً كان بسبب خوفه وقلقه من أن تكون إصابة كبيرة على مستوى الركبة.

وأوضح المدير الفني أن الوضع مطمئن واللاعب خضع لفحص مبدئى من جانب الجهاز الطبي الذى أكد عدم وجود تورم فى الركبة أو إصابة بالغة، ولكن فى نفس الوقت لا يمكن تأكيد مدى قوتها إلا بعد الخضوع للفحوصات الطبية الشاملة والأشعة بعد العودة من تونس إلى القاهرة.

إيهاب جلال أوضح أنه بشكل مبدئي أن رمضان صبحي سيغيب عن المباراة المقبلة للفريق في مواجهة الأهلي طرابلس الليبي في ليبيا الأحد المقبل، موضحا أنه يأمل ألا يطول غيابه وأن يعود سريعا للمشاركة كونه لاعب مهم للغاية.

وتعادل بيراميدز خارج ملعبه أمام الصفاقسى التونسى بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد رادس بتونس في الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية .

تقدم المغربى وليد الكارتى بالهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ، وتعادل الصفاقسى في الدقيقة 55 من عمر المباراة ، ليرتفع رصيد الفريق السماوى إلى 10 نقاط ويتصدر المجموعة ويتأكد صعود لدور الثمانية ، بينما ارتفع رصيد الفريق التونسى إلى 4 نقاط ويقترب من توديع البطولة .