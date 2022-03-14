شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الزمالك فى ختام الدور الثانى بدورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى إطار ختام الدور الثانى من دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022. وتشهد الجولة الختامية مباراة قوية بين الأهلى والزمالك فى الثامنة مساءً على صالة الأهلى.

كما تشهد الجولة الختامية مواجهات أخرى بخلاف لقاء الأهلى والزمالك بين كل من، الزهور مع الصيد ووادى دجلة مع سبورتنج والطيران مع سموحة والجزيرة مع الشمس وهليوبوليس مع أصحاب الجياد.

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 فى أمس فى قمة ختام الدور قبل النهائى من الدورى الممتاز للرجال للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة القناة بالإسماعيلية.

ونجح الأهلى فى هذه المواجهة لمواصلة التألق وتصدر الترتيب قبل خوض المرحلة النهائية التى تشهد الترتيب من 1 إلى 8 ، بينما فشل الزمالك فى الأوضاع فى ظل ضعف النتائج خلال المرحلة الماضية والتى تسببت فى تقديم حسن الحصرى استقالته من القيادة الفنية وتولى المدرب أشرف رشاد المهمة بصفة مؤقتة .