شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف حقيقة توقيع عقوبات مالية على نجوم الأهلى بعد خسارة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الثنائى محمد هانى وكريم فؤاد لاعبى الاهلى جاهزان للمشاركة فى مباراة المريخ السودانى المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، نافياً فى الوقت ذاته توقيع عقوبات مادية على لاعبى المارد الأحمر بعد الخسارة من صن داونز. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "موسيمانى منح لاعبى الأهلى راحة يوماً آخر بحيث يعود الفريق التدريبات غداً، الثلاثاء، وليس اليوم، وهناك تفكير فى دخول معسكر مغلق لمباراة المريخ قبلها بـ 48 ساعة إلا لو اشتكى اللاعبون من الملل".

وأضاف شوبير، "الأهلى لم يوقع عقوبات مادية على لاعبيه بعد الخسارة من صن داونز محدش يصدق أى كلام يقال عن عقوبات".

وتابع شوبير، "محمد هانى لن يتدرب مع الأهلى غداً ولكنه سينتظم فى التدريبات الأربعاء وكريم فؤاد بعتذر إنى قلت إن عنده شد اللاعب بيعانى من كدمة شديدة فى العضلة الأمامية ولن يتدرب الثلاثاء أيضاً وسينتظم الأربعاء، ومشاركة الثنائى أمام المريخ فى يد موسيمانى فقط لاغير".

وأكمل شوبير، "صلاح محسن أجرى جراحة منذ 50 يوماً ويتبقى له 10 أيام للانتظام فى تدريبات الاهلى بينما لايزال مشوار تأهيل أكرم توفيق وعمار حمدى طويلا".