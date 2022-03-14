شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد الشناوي يستعيد بريقه فى حماية عرين الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يختلف اثنان على الموهبة المميزة التي يتمتع بها محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، إلا أنه عانى في الفترة الأخيرة من حالة تذبذب في المستوى تسببت في تسرب القلق إلى جماهير القلعة الحمراء على العرين الأهلاوي، خاصة بعدما استقبل الشناوي عدة أهداف في المتناول منذ بداية الموسم الجاري وهو أمر لم تعتده الجماهير.

وخلال آخر مباراتين للشناوي مع الأهلي نجح حامي العرين الأحمر في الدفاع عن مرماه ببسالة، لمنع شباكه من استقبال أي أهداف خلال مباراة بيراميدز في الدوري العام، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، في مباراة هدد فيها نجوم بيراميدز مرمى الأهلي بعدة فرص خطيرة.

وفي اللقاء الثاني أمام صن داونز بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا واصل الشناوي ثبات المستوى، ليحمي مرماه من عدة فرص خطيرة، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الجنوب أفريقي بهدف نظيف، ولولا تألق الشناوي لكانت نتيجة اللقاء ستأخذ منحنى أخر.

محمد الشناوي شارك مع الأهلي الموسم الجاري في 12 مباريات أيضاً استقبل خلالها 13 هدفاً، بواقع هدف فى كأس السوبر الأفريقي، و8 فى الدوري العام، و4 أهداف في دوري أبطال أفريقيا، بينما حافظ الشناوي على نظافة شباكه في 3 مباريات خلال الموسم الجاري.