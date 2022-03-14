شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ دراسة عقود لاعبى الفريق الكروى لإعادة هيكلة التعاقدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مسئولو نادى الزمالك، دراسة كافة عقود لاعبى فريق الكرة الأول وخاصة العقود التى تم إبرامها فى عهد اللجان السابقة التى تولت إدارة القلعة البيضاء، وذلك بعدما تبين وجود عقود تفوق السقف الذى تم وضعه فى السابق، وحصول لاعبين على رواتب عالية، بخلاف الشروط الغير مناسبة التى توضع فى عقود اللاعبين.

من جانبه قال أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة، إنه لابد من إعادة هيكلة لعقود اللاعبين خاصة الذين تم التعاقد معهم فى عهد اللجان السابقة، والعودة للسقف الذى تم تحديده سواء فى الرواتب أو قيمة التعاقدات.

أضاف أمير مرتضى، إن التعاقد مع البرتغالى جوسفالدو فيريرا لتولى قيادة الفريق خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون، هى بداية وضع الفريق على الطريق الصحيح بعد حالة العشوائية التى انتابت الفريق فى العديد من الملفات فى الفترة الماضية.

وكشف المشرف على الكرة كواليس عقد البرتغالي فيريرا، مؤكدًا إن قيمة الراتب الشهرى 107 آلاف دولار للجهاز بالكامل، وقيمة فيريرا أكبر من ذلك بكثير، لكنه لم يطلب فلوس ولا ليه شهور.

وأضاف أمير مرتضى، يوجد شرط جزائى من الموسم المقبل 3 أشهر، والعقد طبيعي ولا يوجد به أى أمر غريب وبسيط جدا.