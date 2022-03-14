جدول مباريات اليوم.. مصطفى محمد في ديربي تركيا.. وريال مدريد يواجه مايوركا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، على موعد مع عدداً من المباريات الهامة في مختلف البطولات المحلية والأوروبية.

ويستعد مصطفى محمد لخوض مباراة ديربي تركيا مع فريقه جالاتا سراي أمام فريق بشكتاش في السابعة مساء اليوم الإثنين.

ويحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.

ونستعرض أبرز مباريات اليوم الإثنين في السطور القادمة:

10:00.. كريستال بالاس ومانشستر سيتي.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

كأس مصر

3:00.. مصر المقاصة وبني عبيد.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس 1

الدوري التركي

3:00.. إسطنبول باشاكشهر وأنطاليا سبور

7:00.. جالاتا سراي وبشكتاش.

الدوري الإسباني

10:00.. ريال مايوركا وريال مدريد.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD1

9:45.. لاتسيو وفينيزيا.