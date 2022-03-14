شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرصد أخطاء لاعبى الزمالك أمام الوداد قبل مواجهة بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أفراد جهازه المعاون برصد كافة الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون خلال مواجهة الوداد المغربى التى أقيمت مساء الجمعة الماضية على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بخسارة الزمالك بهدف دون رد.

ويرغب فيريرا فى رصد كافة الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون، من حيث التمركز وعدم التركيز والأخطاء فى السيطرة على الكرة وكيفية بناء الهجمة المنظمة، من أجل علاجها فى الفترة الحالية وقبل مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، والتى ستكون بمثابة بروفة بعدما ودع الفريق بطولة دورى أبطال أفريقيا رسميًا.

ويخوض الزمالك مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، فى أنجولا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وكان المدير الفنى للزمالك ، أكد أنه وافق على العودة لتدريب الزمالك لأنه يعشق المهام الصعبة، مضيفًا: "سعيد للغاية بعودتى لمصر ولنادى الزمالك وعايز جمهور الزمالك يثق أنى موجود هنا بكل فرحة وسرور، ولم أكن أتوقع أن أعود لمصر مرة أخرى".

وأضاف المدير الفنى للزمالك،"عرض النادى لعودتى كان فيه تقدير وود كبير، وقبلت لأنى أعشق المهام الصعبة، وأحضرت معى مساعدين جيدين وكفء فى عملهما، ونعد بتقديم أفضل ما لدينا مع الفريق، شاهدت جزءا من جمهور الزمالك فى المباراة الأخيرة بعد غياب 7 سنوات لم أر فيها الجماهير بسبب قرار اللعب بدون جمهور".

وتابع فيريرا، "7 سنوات تصلنى رسائل من جماهير الزمالك تطالبنى بالعودة للفريق وقد فعلتها مؤخراً، لاعبو الزمالك حاسين بزعل الجمهور وعشان كدا لازم نبطل خلافات ونبعد عن المشاكل ونتحد من أجل التتويج بالدوري وكأس مصر والعودة لدوري أبطال أفريقيا مرة أخرى بالموسم المقبل".

وأضاف فيريرا، "لازم الكل يعرف أن ما يحدث فى الزمالك يحدث فى أى نادى فى الزمالك وهشتغل عشان تكون اللاعبية أفضل والفريق أقوى، الزمالك لم يكن يفوز على الاهلى أثناء ولايتى الاولى ولكنه عاد أقوى وفاز بالدوري والكأس، هنبطل مشاحنات ونفتح قلوبنا ونتحد كأسرة واحدة من اليوم للتتويج بالبطولات وإعلاء اسم الزمالك".